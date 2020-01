Il Matteo Salvini che frigna per “Cancellare Salvini” di Repubblica è lo stesso che voleva “cancellare la Fornero”? (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Gli unici che istigano all’odio e alla violenza sono questi signori qua, che si dovrebbero vergognare», così ieri Matteo Salvini mentre brandiva una copia di Repubblica. Il problema? Il quotidiano diretto da Carlo Verdelli aveva titolato in prima pagina “Cancellare Salvini”. Non l’avesse mai fatto, perché oltre al reato di lesa capitanità il tribunale del popolo leghista ha deciso di procedere d’ufficio per istigazione all’odio. Eppure – a saper leggere – sia l’articolo che il titolo erano abbastanza chiari, nessuno vuole cancellare Salvini come persona, ma i suoi Decreti Sicurezza, che appunto vengono chiamati Decreti Salvini. Ma Salvini sa leggere? Nell’intervista ad Annalisa Cuzzocrea Graziano Delrio spiega infatti che il Partito Democratico vuole «intervenire sui decreti Salvini» in particolare cambiando radicalmente la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

matteosalvinimi : E adesso chi glielo dice a Bonaccini, ai piddini e ai pesciolini?!? ?? Piazze incredibili, Amici. A Piacenza e non s… - La7tv : #dimartedi Stefano Bonaccini: 'Matteo Salvini ha sostituito la mia avversaria e credo che questo sia poco dignitoso… - fattoquotidiano : Era stato assunto da Matteo Renzi e riconfermato da Dario Nardella. Ma adesso il funzionario comunale è finito nei… -