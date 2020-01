Gli sviluppatori di The Banner Saga 'pesantemente impegnati' in un gioco tutto nuovo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stoic Studios, lo sviluppatore della serie The Banner Saga, ha "nuove ambizioni e aspirazioni" per produrre un progetto che si svolge in un mondo tutto nuovo con storie completamente nuove (via Spieltimes).Nel 2011, lo studio si è formato quando tre dipendenti di BioWare - Alex Thomas, Arnie Jorgensen e John Watson - hanno scelto di lasciare lo sviluppatore di Dragon Age e realizzare il loro "gioco dei sogni". Questa impresa, intitolata The Banner Saga, è stata interamente finanziata in due giorni con Kickstarter. Il gioco ha riscosso un successo critico e commerciale. The Banner Saga 2 e The Banner Saga 3 sono seguiti rispettivamente nel 2016 e nel 2018, e sono stati prodotti anche un gioco da tavolo e persino un romanzo.In un post pubblicato sul blog ufficiale dello studio, i fondatori hanno riflettuto sui trionfi e sulle sfide dello sviluppo di The Banner Saga. "Il lancio di quel ... Leggi la notizia su eurogamer

