Germania, dai Länder il via libera al piano per l’addio al carbone. Prime centrali chiuse entro l’anno, risarcimenti miliardari ai gestori (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Germania punta al più tardi al 2038 per dire completamente addio al carbone. Il piano per abbandonare completamente gli impianti inquinanti prende forma, dopo che a tarda notte è stato raggiunto l’accordo tra lo Stato federale e i Länder in cui sono presenti le centrali. Il progetto di eliminazione graduale del carbone dovrebbe essere ora presentato al Parlamento e diventare legge entro la metà dell’anno. L’obiettivo dichiarato dalla ministra dell’Ambiente, Svenja Schulze, prevede infatti che un primo blocco di centrali energetiche a carbone – le più vecchie – sia chiuso già entro il 31 dicembre 2020. Il ministro delle finanze, Olaf Scholz, ha annunciato inoltre un piano miliardario di risarcimento per i gestori delle centrali: per quelli dell’ovest sono previsti 2,6 miliardi di euro, per quelli delle centrali dell’est, 1,7 miliardi. Il governo aveva già ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

