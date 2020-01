Gad Lerner pronto al ritorno su Rai 3? (Di giovedì 16 gennaio 2020) I movimenti in Rai di questi giorni aprono scenari infiniti su quelli che potrebbero essere i nuovi palinsesti messi a puntino per i prossimi mesi. Il lavoro per la neo direttrice di rete Silvia Calandrelli presto si intensificherà, intanto dalle colonne di Italia Oggi arriva un'indiscrezione che riguarda una vecchia conoscenza della terza rete Rai: Gad Lerner.Il giornalista ed ex direttore del Tg1 e del TgLa7 potrebbe tornare nella rete che lo ha lanciato come conduttore nel 1991 del talk Profondo Nord e nel 1992 di Milano, Italia con una striscia in fascia preserale in vista del 25 aprile, giorno in cui si celebrerà l'anniversario della liberazione d'Italia istituito nel 1946 e che si dovrebbe intitolare Resistenza.Gad Lerner pronto al ritorno su Rai 3? pubblicato su TVBlog.it 16 gennaio 2020 15:15. Leggi la notizia su blogo

