Elisa e Denver | arriva il chiarimento al GF Vip | lui chiarisce i suoi sentimenti

Elisa e Denver si chiariscono dopo lo scontro: al Grande Fratello Vip arriva il momento di tregua arriva il chiarimento tra Elisa De Panicis e Andrea Denver al Grande Fratello Vip. I due ragazzi, che in passato hanno avuto un flirt, si sono duramente scontrati nei primi giorni nella Casa. Non sono mancati tra loro …

rompipalleh24 : Sulla questione di Elisa Andrea potete dire quel che volete ma ha ragione. Denver è troppo buono su sta cosa, se pr… - EliseaPignatie1 : RT @SenzaRealeNome: Denver: “Io e Elisa abbiamo avuto rapporti in maniera SPORTIVA” Sportiva? What? #GFVIP - Laura28912670 : RT @chiaraamente: Montovoli, Licia, Rita e Paolo vi do il compito di smontare il teatrino di Elisa, Denver ed Ivan, go go go #GFVIP https:/… -