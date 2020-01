Cosa dicono i dati sulle differenze di classi sociali a scuola (Di giovedì 16 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Nelle ultime ore si è molto discusso del caso di una scuola di Roma, l’Istituto Comprensivo Via Trionfale, che ha messo nero su bianco – in una sua presentazione su internet poi corretta – l’estrazione sociale dei diversi alunni in base alle sedi dell’istituto. In pratica, ha chiarito che in un plesso studiano i ragazzi “dell’alta borghesia” e in un altro, alunni di “estrazione medio-bassa”. La notizia, riportata da Leggo.it, ha suscitato molte reazioni, fra cui quella della neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha detto che descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Il consiglio d’istituto, in replica, ha spiegato che si trattava di una “mera descrizione socio-economica del territorio, secondo le indicazioni del Ministero per la redazione del Pof (Piano dell’offerta formativa, ndr)”. L’episodio di fatto è però ... Leggi la notizia su wired

