Classifica Dakar 2020 Quad, Camion e SSV: Casale respinge l’assalto di Vitse, successo prenotato per Karginov e Currie (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’undicesima e penultima tappa della Dakar 2020, con partenza a Shubaytah ed arrivo a Haradh, non ha regalato grandissimi colpi di scena in ottica vittoria finale nelle categorie Quad, Camion e SSV. Dopo aver rischiato grosso nella frazione di ieri, il cileno Ignacio Casale si è riscattato prontamente quest’oggi ricacciando a 21’16” il francese Simon Vitse, unico avversario ancora in corsa nei Quad. Il russo Andrey Karginov e l’americano Casey Currie si sono confermati saldamente in testa alle graduatorie di Camion e SSV ipotecando di fatto il gradino più alto del podio a Qiddiya. Di seguito le classifiche generali aggiornate della Dakar 2020: Classifica Quad – TAPPA 11/12 – Dakar 2020 1 250 IGNACIO Casale Casale RACING 50H 07′ 07” 2 265 SIMON Vitse # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING 50H 28′ 23” + 00H ... Leggi la notizia su oasport

