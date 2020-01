Chistopher Tolkien: morto a 95 anni il figlio dell'autore de Il Signore degli Anelli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo scrittore ed editore britannico Christopher Tolkien, figlio dell'autore de Il Signore degli Anelli, è morto a 95 anni. Christopher Tolkien, il figlio del celebre autore de Il Signore degli Anelli, è morto nella notte di mercoledì all'età di 95 anni presso il Centro Ospedaliero della Dracénie. Lo scrittore e studioso aveva festeggiato il proprio compleanno il 21 novembre e viveva in Francia insieme alla moglie Baillie, sposata nel 1975. Il figlio diJ.R.R. Tolkien da giovane aveva condiviso alcune idee poi utilizzate dal padre tra le pagine de Il Signore degli Anelli e ha interpretato le mappe della Terra di Mezzo per creare le versioni utilizzate nei libri. Christopher era poi diventato insegnante di lingua inglese al New College ... Leggi la notizia su movieplayer

