Chi è Milena Santorini, nominata coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il premier Conte ha annunciato con un tweet che il governo al prossimo Consiglio dei ministri nominerà la professoressa e deputata Milena Santerini coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. L’Italia venerdì avrà il “Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo”. Al Consiglio dei Ministri nomineremo la professoressa Milena Santerini— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 15, 2020 Santerini, nata a Roma nel 1953, ma milanese d’adozione, è docente di Pedagogia presso l’Università Cattolica del S.Cuore di Milano, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah del capoluogo lombardo e componente del Consiglio Didattico nazionale del Museo della Shoah di Roma e del CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea). Milena Santerini è inoltre direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni interculturali e ... Leggi la notizia su open.online

