Chi è Giorgio De Stefano: cosa fa il fidanzato della Provvedi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo la grande notizia della gravidanza di Silvia Provvedi, ecco che ora tutti si domandano chi sarà il novello padre. Seppure in mancanza di una conferma ufficiale in merito, il nome del fortunato è Giorgio De Stefano. Di lui si sa poco, tranne qualche informazione apparsa nei mesi scorsi su alcuni magazine e siti di cronaca rosa. Noto anche sui social con il nome di “Malefix”, De Stefano vive a Milano e avrebbe fatto centro nel cuore di una delle due Donatella. Il futuro papà del bebè di Silvia Provvedi La loro storia è nata subito dopo la rottura di Silvia Provvedi con Fabrizio Corona, avvenuta a ridosso della partecipazione della cantante al Grande Fratello Vip. Occhi chiari e fisico scolpito, il giovane sarebbe originario della Calabria, dove ha vissuto un passato famigliare non propriamente canonico. Nel capoluogo lombardo, ad ogni modo, Giorgio è riuscito a trovare la serenità ... Leggi la notizia su notizie

