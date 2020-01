Ama: alcuni Municipi su porta a porta stanno tornando indietro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Marcia indietro sulla raccolta porta a porta a Roma. alcuni Municipi ci stanno ripensando e stanno chiedendo ad Ama di tornare, almeno in alcune zone, ai cassonetti stradali. L’inversione di tendenza e’ stata spiegata in commissione capitolina Trasparenza dal direttore delle Risorse Umane dell’azienda, Marcello Bronzetti: “Si sta facendo una rivalutazione delle zone servite col portata a porta perche’ magari ci sono alcune che poco si prestano. Il IV Municipio sta chiedendo di tornare indietro e passare alla raccolta stradale per un’esigenza degli utenti e magari si valuteranno altre zone idonee dove estendere il pap si valutera’ li di estendere. Il VI lo ha gia’ fatto. Fortunatamente qualcuno ci sta ripensando, cerchiamo di fare il porta a porta dove serve. Nel VI Municipio siamo passati da una ‘disputa interna’, ... Leggi la notizia su romadailynews

