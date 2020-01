Uomini e donne, quando va in onda la scelta di Giulio Raselli: anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il primo mistero del 2020 è stato svelato. Finalmente parrebbe esserci una data per la tanto attesa scelta di Giulio Raselli a Uomini e donne. Il tronista del dating show di Maria De Filippi sarebbe pronto a decidere chi tra Giovanna e Giulia potrà essere la sua fidanzata al di fuori del contesto televisivo. Giulio Raselli sceglie in diretta? La notizia arriva dal sito Ilvicolodellenews.it, che riporta come, stando a voci di corridoio dello studio del programma, la scelta di Giulio Raselli si terrà lunedì 20 gennaio in diretta tv. Una decisione, quella della scelta live, che Uomini e donne ha sperimentato già lo scorso anno con gli allora tronisti in carica Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia (che preferì Manuel Galiano proprio a Raselli) e Angela Nasti. Così facendo si eviterebbero chiaramente le anticipazioni che puntualmente invadono la rete e rovinano la sorpresa agli appassionati ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - Europarl_IT : Il Parlamento europeo chiede azioni più incisive per ridurre il divario salariale di genere ???? nell'UE. Oggi il dib… - matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… -