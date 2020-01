Una barra della salute in stile Tekken è stata utilizzata in un'esibizione reale di Taekwondo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le competizioni di arti marziali possono essere un po' confuse per l'occhio non allenato. I sistemi di punteggio favoriscono semplicemente i colpi e non importa quanto siano lievi o impercettibili. Durante una recente esibizione, la Korea Taekwondo Association ha mostrato una nuovissima tecnologia progettata per rendere lo sport più adatto agli spettatori, trasformando essenzialmente la competizione in un gioco di combattimento reale.Il sistema è dotato di nuovissimi sensori indossabili che misurano la potenza di ogni attacco e detraggono in modo appropriato la "salute" dalle barre dei combattenti, proprio come in un gioco di combattimento. Entrambi i concorrenti iniziano con 100 punti salute e il primo a far cadere l'avversario a 0 è il vincitore. Il risultato è qualcosa che assomiglia a una combinazione di sport olimpico e Tekken.Il sistema enfatizza le solide abilità del Taekwondo e ... Leggi la notizia su eurogamer

