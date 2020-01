Telescopi e spettrometri a caccia del fosforo nello spazio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Telescopi e spettrometri a caccia del fosforo nello spazio – “Fa bene alla memoria ed è indispensabile per la vita”. E’ quanto afferma l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in un tweet per allertare l’uscita, sulla sua newsletter, di un articolo che parla del fosforo e del suo lungo viaggio nello spazio. Un viaggio non più avvolto nel mistero, ma finalmente documentato grazie alle osservazioni di un gruppo di astronomi guidati da Victor Rivilla, ricercatore all’Osservatorio astrofisico di Arcetri dell’Inaf. Presente nel Dna e nelle membrane cellulari, questa molecola è un elemento essenziale per la vita così come la conosciamo e come è apparsa sulla Terra circa 4 miliardi di anni fa. Ma quali sono i processi che l’hanno resa possibile? Il nuovo studio di Victor Rivilla e colleghi, pubblicato oggi dalla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dà una ... Leggi la notizia su romadailynews

