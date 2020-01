Tangenti Saipem Algeria, assolti tutti gli imputati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La Corte d'Appello assolve Saipem e i vertici Eni, perché "il fatto non sussiste". Revocata la confisca dei 197 milioni di euro Nessuna tangente in Algeria. La Corte d'Appello di Milano ha assolto tutti gli imputati accusati di corruzione internazionale. Al centro del processo il presunto pagamento di 197 milioni di euro di Tangenti in Algeria, per far ottenere a Saipem appalti da oltre 8 miliardi di euro, per permettere a Eni di riceve l'autorizzazione da parte del ministro dell'Energia algerino per acquistare la società titolare dei diritti per lo sfruttamento del giacimento di gas. La Corte, oltre a confermare l'assoluzione per l'attuale presidente del Milano, Paolo Scaroni, ex numero uno di Eni, ha ribaltato la sentenza del 19 settembre 2018, che aveva dichiarato colpevoli di corruzione internazionale Farid Noureddine Bedjauoi, braccio destro dell'ex ... Leggi la notizia su ilgiornale

