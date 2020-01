Soccavo, arrivano le “Multe Morali” contro l’inciviltà degli automobilisti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La bizzarra trovata dei cittadini del quartiere Soccavo che per far fronte all’inciviltà degli automobilisti inventano le “Multe Morali”. Le sanzioni sono arrivate verso alcuni veicoli parcheggiati in maniera errata e stanno già facendo parlare di se. Il progetto è nato grazie al gruppo Facebook “Quelli di Via Epomeo” dei cittadini del quartiere a nord di Napoli. A riprendere l’iniziativa è stato il Consigliere Regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, che appoggia in pieno l’iniziativa dei cittadini. “Un ammonimento all’inciviltà degli automobilisti – racconta il Consigliere Regionale – che parcheggiano la propria vettura in modo sconsiderato ed improprio portando disagio e pericolo tra i pedoni e i disabili”. “È un’iniziativa lodevole – continua Borrelli – che mette gli incivili di fronte alla ... Leggi la notizia su anteprima24

