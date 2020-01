Serena Enardu, dopo la Casa fuoco e fiamme in palestra: il lato B (in primo piano) è una visione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Serena Enardu continua ad essere al centro dell’attenzione per le vicende che riguardano lei e l’ex Pago. Nelle scorse ore è tornata a parlare di lui, dichiarando: “Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più, una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”. Ed ha aggiunto: “Nella nostra storia non c’era l’umiltà di dirsi le cose. Per orgoglio, per non ferire l’altro, si dicevano cose a metà. Al Grande Fratello Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi, io invece pensavo non volesse lavorare. Non volevo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana. Solo io e Pago poteva andar bene ma la convivenza con altre persone non avrebbe avuto senso”. Poco fa ha invece abbandonato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

