Roberta Di Padua di Uomini e Donne super sexy su Instagram: “La numero 1” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roberta Di Padua è una delle dame più in vista al trono over di Uomini e Donne. Da tempo nel parterre, non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita e, a dire la verità, ha collezionato una serie di frequentazioni poco fortunate durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. L’ultima, che ancora tiene banco, quella con Armando Incarnato. Nel corso di una delle ultime puntate Roberta ha avuto un durissimo scontro con il cavaliere napoletano. La dama lo ha accusato di aver preso in giro lei e tutto il pubblico non raccontando la vera natura del suo legame con Veronica Ursida. “Permetti – ha detto Roberta – che io mi trattengo se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. “Sei finta. Sei bella quanto vuoi, ma sei finta. Devi stare chilometri lontana da me”, ha replicato Armando sostenendo di essere sempre stato chiaro e di non aver preso in giro nessuno. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

