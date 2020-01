Rivede il nonno defunto su Google Maps e si commuove: "Non ero riuscita a salutarlo" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La tecnologia non sarà mai in grado di riprodurre delle emozioni umane, ma forse può suscitarne. Lo testimonia Leslie Yajaira, una giovane americana di Charlotte (Carolina del Nord). La ragazza ha voluto utilizzare l’app di Google Maps con la funzionalità Street View, che permette di osservare realmente le strade che si cercano, per Rivedere ancora una volta la casa dove abitava il nonno. Ed esattamente sull’uscio della casa, c’era lui: il nonno, che abitava in Messico. Probabilmente quando è stata scattata la foto dal satellite il nonno di Leslie era intento a rilassarsi su una sedia, a gambe incrociate. La ragazza ha twittato questa grande emozione, descrivendo la commozione che ha avuto nel vedere il proprio nonno, al quale non erano riusciti a dare l’ultimo saluto. My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to ... Leggi la notizia su huffingtonpost

