Risorse idriche | ANBI | “I primi dati confermano la crisi di Puglia e Basilicata | regioni

I bacini idrici della Puglia trattengono attualmente circa 104 milioni di metri cubi in meno rispetto all'anno scorso; analogamente gli invasi della Basilicata segnalano un calo di oltre 87 milioni di metri cubi: sono questi i dati più significativi diffusi, in avvio del 2020, dal periodico Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse idriche del Paese. "Sono dati, che devono indurre ad avviare un confronto fra tutti i soggetti interessati su scelte operative necessarie sia in funzione della prossima stagione irrigua che in un arco temporale più ampio, perché l'attuale contingenza è la conseguenza di un trend idrico deficitario, in atto da molti mesi. Ciò è particolarmente significativo, perché oltre il 50% del territorio di Puglia e Basilicata, al pari della Sicilia, è a rischio di desertificazione" commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi

