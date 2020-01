Razer presenta i mouse da gioco DeathAdder V2 e Basilisk V2 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Razer annuncia il lancio del Razer DeathAdder V2 e del Razer Basilisk V2, l'ultima versione rispettivamente del mouse più venduto e del gaming mouse altamente personalizzabile dell'azienda, entrambi aggiornati con tutti gli avanzamenti tecnologici leader di settore di Razer.Sin dal lancio, Razer DeathAdder ha costantemente alzato l'asticella dei mouse da gioco, con oltre 30 aggiornamenti all'iconico design che, al 2019, ha venduto oltre 10 milioni di unità a livello globale. Mantenendo linee esclusive ed ergonomia ai massimi livelli, Razer DeathAdder V2 integra il Focus+ Optical Sensor di Razer, gli Optical mouse Switch e il cavo Razer™ Speedflex, che lo rendono un'arma imprescindibile nell'arsenale di ogni gamer. "Razer ha sempre cercato la perfezione in ogni prodotto realizzato e negli anni ha continuato a ottimizzarne alcuni in particolare, come il DeathAdder", afferma Alvin ... Leggi la notizia su eurogamer

