Prof abusa di uno studente 17enne: “Somigliava a mio marito” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Professoressa Laura Bucy, 34 anni di Twinsburg, in Ohio, è accusata di abusi su un minore. La donna era l’insegnante di scienze familiari e di consumo presso la Twinsburg High School. Avrebbe adescato un suo studente di 17 anni costringendolo a bere alcolici e ad avere rapporti con lei. La 34enne si è giustificata dicendo: “Somigliava molto a mio marito”. Ad accorgersi che qualcosa non andava, i genitori del 17enne, i quali avevano notato alcuni cambiamenti nel figlio. Era diventato molto schivo e inoltre, aveva iniziato a bere di nascosto: per casa si trovavano delle bottiglie di alcolici vuote. Per queste ragioni hanno deciso di accompagnarlo da una terapista. Dopo qualche seduta, il padre e la madre dell’adolescente hanno capito la causa del suo continuo malessere e hanno sporto immediatamente denuncia contro la Profossoressa. Prof abusa di uno ... Leggi la notizia su notizie

