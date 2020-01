PM10 oltre i limiti in 9 zone su 13. Tiburtina area più inquinata (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Sono 9 su 13 le aree di Roma che superano i valori consentiti di PM10, come certifica Arpa Lazio nel bollettino quotidiano relativo alla giornata di ieri. Il valore piu’ alto, ben 17 punti sopra il limite consentito di 50 microgrammi al metro cubo, lo ha fatto registrare la centralina di via Tiburtina. A seguire Magna Grecia con 58, Cinecitta’ (57), Preneste (57), Fermi (55), Bufalotta (53), Corso Francia (52), Arenula (51) e Villa Ada (51). Lunedi’ il numero degli sforamenti era stato pari a otto. Confermato fino a domani lo stop alle auto diesel e ai veicoli piu’ inquinanti. L'articolo PM10 oltre i limiti in 9 zone su 13. Tiburtina area più inquinata proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

