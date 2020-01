Papà Inzaghi. “Filippo mi disse: ‘ho bisogno di una squadra o mi ricoverano’, Simone ha un bel caratterino…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Chissà come dev’essere, per un Papà, avere due figli allenatori che molto bene stanno facendo in giro per l’Italia, dopo le tante cose dimostrate da giocatori. Giancarlo Inzaghi racconta i suoi figli, Filippo e Simone, in un’intervista a Gazzetta dello Sport. Un legame forte da parte dei tecnici di Benevento e Lazio, da sempre. “Da piccolo – racconta il padre – Pippo veniva convocato per i tornei dei bar e accettava solo se facevano giocare anche il fratello. Sono passati anni, ma a me è sembrato un attimo che li ho visti avversari in A, compagni in Nazionale e poi rivali in panchina. Per Filippo Benevento è stata la scelta giusta: un presidente entusiasta e generoso, un ambiente caldo e la possibilità di lavorare bene. Si merita queste soddisfazioni. Al Milan aveva sofferto tanto, è innamorato di quella squadra e avrebbe fatto di tutto per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

