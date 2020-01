Paola Perego: tutto sulla carriera e la vita privata della presentatrice (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel corso della sua carriera artistica, Paola Perego ha lavorato in numerosi programmi di diversa natura: sportivi, di intrattenimento ed anche reality show. Ma scopriamo qualcosa di più sulla vita privata e alcune curiosità sulla presentatrice che ha lavorato sia in Rai sia in Mediaset. Paola Perego, curiosità sulla sua vita privata Paola Perego è nata il 17 aprile del 1966 a Monza, da una famiglia di contadini, ma è cresciuta a Brugherio. Successivamente, ancora molto giovane, si è trasferita a Milano per lavorare ed ha esordito come modella nel 1982, quando aveva solo 16 anni. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il primo marito è stato il calciatore Andrea Carnevale, conosciuto a metà degli anni ottanta e da cui ha avuto due figli Giulia e Riccardo. Nel 1997 la Perego ottenne il divorzio e, dopo 10 anni di fidanzamento, il 25 settembre 2011 si è sposata con il suo ... Leggi la notizia su thesocialpost

