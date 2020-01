Omicidio Desirée, processo continua a porte chiuse (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – continua a porte chiuse il processo in corso nell’aula bunker di Rebibbia a Roma, per la morte di Desire’e Mariottini, la 16enne originaria di Cisterna di Latina trovata morta il 19 ottobre 2018 all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo, della Capitale. A deciderlo, la terza Corte di assise, dopo che la Procura ha sottolineato che la vittima era minorenne e che fra i reati contestati agli imputati c’e’ anche la violenza sessuale. Una richiesta a cui si sono associate tutte le parti. Subito dopo la decisione sono state fatte uscire dall’aula le troupe tv presenti. Per la vicenda, alla sbarra ci sono 4 cittadini africani, Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe, accusati di Omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Secondo il procuratore aggiunto Maria ... Leggi la notizia su romadailynews

