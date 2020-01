Napoli, in fiamme distributore di benzina chiuso in via Marina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un incendio è scoppiato in un distributore di carburante in via Nuova Marina, vicino all'ospedale Loreto Mare di Napoli. L'impianto era chiuso da qualche mese. Si sarebbe trattato di un rogo doloso: trovata poco distante una bombola di gas che potrebbe essere stata usata per innescare l'incendio. Indagini della Polizia, acquisite alcune telecamere di sorveglianza. Leggi la notizia su fanpage

ro_rugge : @iltrenoromalido Oggi a Napoli si sono scontrate due metro, ieri a Brindisi 3 bus a fuoco nel deposito, negli ultim… - Italia_NaNo : RT @LisaCaterina: «Si sarebbe dovuto lasciare il pescatore dove lo ha sepolto la plebe.» Romanzo storico. 'Reale Re… - SW_Gruppe : «Si sarebbe dovuto lasciare il pescatore dove lo ha sepolto la plebe.» Romanzo storico. 'Reale Repubblica' #Napoli… -