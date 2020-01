Miriana Trevisan su Pago e Serena Enardu: Pacifico ancora innamorato della sarda (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non se la sente di criticare il gesto fatto da Serena Enardu, l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan che dalle pagine della rivista Chi spiega il suo punto di vista su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP con la decisione della sarda di entrare in casa. Al posto di Serena lei non sarebbe andata in tv ma non condanna la Enardu che si è giocata una delle sue ultime carte, probabilmente dopo che si è resa conto di quello che stava perdendo. Miriana è convinta del fatto che Pago ami ancora Serena ma non sa se questo basta per un futuro di coppia al fianco dell’ex tronista. Miriana TREVISA A CHI: Pago AMA ancora Serena MA NON SI FIDA DI LEI Le parole di Miriana dalla rivista Chi: Lui non se lo aspettava. Guardandolo in faccia ho visto la sua ferita ancora aperta. Ci vuole tempo per guarirla. Bisogna capire se Pago riuscirà a ricucire il ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

ItaTvfan : Miriana Trevisan frecciata a Serena che vuole solo le luci della ribalta. - IsaeChia : ‘#GfVip4’, #MirianaTrevisan: “Al posto di #SerenaEnardu non sarei entrata nella #Casa per il confronto con #Pago. A… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ #Pago è realmente ancora innamorato di #SerenaEnardu? La risposta arriva da chi lo conosce assai bene, la… -