Michele Cucuzza si sfoga al GF Vip: “Non rifarei nulla della mia vita…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza parla del suo passato e sbotta: “Non rifarei niente!” Michele Cucuzza pare non aver avuto una vita sentimentale molto fortunata. Difatti il popolare giornalista e conduttore, la scorsa notte, parlando a tu per tu con Licia Nunez, non ha fatto mistero di aver sofferto tanto per amore. E proprio in amore ha anche ammesso di aver fatto diversi errori, soprattutto con l’ex moglie. Una separazione da cui non si è ancora ripreso del tutto nonostante siano passati ormai diversi anni. Successivamente Michele Cucuzza, visibilmente scosso nel parlare di questo suo rapporto naufragato in malo modo, ha rivelato alla concorrente del GF vip 2020: “Non c’è nulla che della mia vita privata che rifarei, perché so cosa significa soffrire…” Un’affermazione molto forte che ha colpito non solo Licia Nunez, ma anche i numerosi ... Leggi la notizia su lanostratv

