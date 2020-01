Mark Hamill chiude il profilo Facebook per via delle inserzioni politiche: "Ora dormirò meglio la notte" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mark Hamill ha detto addio a Facebook chiudendo il profilo per via delle inserzioni politiche, accusando Mark Zuckerberg di preferire il guadagno all'autenticità. Mark Hamill ha deciso di chiudere il suo profilo Facebook a causa delle inserzioni e pubblicità politiche. Il divo di Star Wars avrebbe poi attaccato duramente Mark Zuckerberg e la sua azienda, colpevoli di preferire i profitti alla verità e ammette che adesso la notte dormirà meglio. Mark Hamill ha chiuso il suo profilo Facebook dicendoli deluso dall'azienda di Mark Zuckerberg e ha spiegato le ragioni via Twitter ai suoi 3,6 milioni di follower, accusando il fondatore di Facebook di "preferire il profitto sull'autenticità." L'attore ha poi aggiunto: "Ora dormirò meglio la notte". Tra i commenti solidali quello del collega ... Leggi la notizia su movieplayer

