**Mafia: arresti Messina, in manette anche un insospettabile notaio** (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – C’è anche un insospettabile notaio tra le 94 persone arrestate all’alba di oggi da Guardia di Finanza e Carabinieri nel messinese. Il notaio è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l’accusa avrebbe compilato falsi atti per far risultare acquisiti per usucapione una serie di terreni per poi chiedere i contributi Ue. Tra i 46 finiti ai domiciliari, ci sono anche una decina di dipendenti dei Centri di assistenza agricola.L'articolo **Mafia: arresti Messina, in manette anche un insospettabile notaio** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Corriere : Mafia: colpo ai clan, 94 arresti. In cella i boss messinesi: «Intascati fondi Ue per 5,5 milioni di euro» - repubblica : Messina, maxi truffa della mafia dei pascoli all’Europa. Finanziamenti milionari per terreni “fantasma”: 94 arresti - Corriere : Mafia: colpo ai clan, 94 arresti. In cella i boss messinesi -