La Pupa e il Secchione e Viceversa: la seconda puntata in 10 momenti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mariano e Genna - La Pupa e il Secchione Fine dei giochi per Florencia Lourdes Genna e Mariano Catanzaro, la coppia pupo-secchiona eliminata nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Le prove d’abilità e di cultura hanno lasciato spazio, per qualche secondo, anche al lato più sentimentale del programma: è il caso del Secchione Giovanni De Benedetti, che si è lasciato andare ad un bacio con la Pupa Stella Manente. Ecco i 10 momenti più significativi del secondo appuntamento. 1 – Il momento del ripensamento Come prima cosa, Ruffini ha chiesto alle pupe e ai pupi se volessero cambiare il loro partner. Procedendo in ordine di classifica, Martina ha scelto di ’salutare’ Santagati per prendersi Mazzoni (era di Angelica). Carlotta ha preferito Massa a De Benedetti, attirandosi le ire della ’sua’ Marina. Quest’ultima ha subito ... Leggi la notizia su davidemaggio

