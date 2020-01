Infarto: uno studio ci dice che è possibile fermarlo, in arrivo vaccino contro Escherichia Coli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo uno studio fatto da alcuni ricercatori italiani, l’Infarto potrebbe essere causato anche da un batterio intestinale. Le malattie cardiovascolari, che includono Infarto del miocardio e ictus, sono le principali cause di mortalità nel nostro Paese. I risultati, pubblicati sulla rivista European Heart Journal, sono frutto della collaborazione di un team di cardiologi, cardiologi interventisti, anatomopatologi, patologi clinici e biologi, guidato dal Direttore della I Clinica Medica del Policlinico universitario Umberto I, Francesco Violi. Lo studio è di fondamentale importanza poiché potrebbe gettare le basi sia per un vaccino preventivo anti-Infarto, sia per delle terapie mirate da somministrare in fase acuta. “La nostra scoperta è coerente con quella di altri ricercatori in Usa che hanno trovato diversi batteri intestinali nel sangue di ... Leggi la notizia su chenews

