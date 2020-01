Incidente Fano, giovedì i funerali di Patrick Mencoboni: il 24enne lascia un figlio di 5 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si svolgeranno giovedì 16 gennaio i funerali di Patrick Mencoboni, il gommista di ventiquattro anni morto in un Incidente stradale sabato notte a Cuccurano di Fano (Pesaro-Urbino). Fiori, bigliettini e palloncini sul luogo dello schianto: “Sei stato un amico unico, sempre disponibile, altruista. Uomo e padre responsabile”. Si svolgeranno giovedì 16 gennaio i funerali di Patrick Mencoboni, il giovane di ventiquattro anni morto in un Incidente stradale a Cuccurano di Fano, nella provincia di Pesaro-Urbino, la notte tra sabato e domenica. E nell’attesa dell’ultimo saluto al giovane gommista in tanti hanno portato dei fiori e anche un palloncino a forma di cuore sul luogo dell’Incidente mortale. “Non riesco ancora a crederci, perché proprio a te? Ci hai lasciato un vuoto indescrivibile. Voglio che tu sappia che sei stato un amico unico, sempre disponibile, altruista. Uomo e padre ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

