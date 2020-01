Incendio in una scuola di Arzano, nube di fumo nell’istituto Don Geremia Piscopo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Momenti di paura ad Arzano, nella provincia di Napoli, dove un Incendio ha interessato l'istituto scolastico Don Geremia Piscopo. Il rogo ha generato una grande nuvola di fumo che ha invaso il cortile e gli ambienti esterni della scuola: sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e sono al lavoro per stabilire l'origine dell'Incendio. Leggi la notizia su fanpage

