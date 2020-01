Il Watford giocherà tre partite in sei giorni, come minimo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tranmere-Watford, partita del terzo turno di FA Cup in programma martedì 14 gennaio, è stata rinviata per impraticabilità del campo del Prenton Park. La prima partita, sabato 4 gennaio, era finita 3-3, e quindi il Watford era andato a Birkenhead per giocare il replay. La federazione ha deciso che Tranmere-Watford sarà recuperata giovedì 23 gennaio. Prima di quella data il Watford dovrà giocare in campionato contro il Tottenham, sabato, e in trasferta contro l’Aston Villa, martedì prossimo nel turno infrasettimanale. Dovesse poi giovedì battere il Tranmere e accedere al quarto turno di FA Cup giocherebbe poi tre giorni dopo, domenica 26 gennaio, contro la vincente di Manchester United-Wolverhampton. La pioggia molto intensa degli ultimi giorni aveva già causato a Birkenhead il rinvio di una partita del campionato femminile, domenica scorsa, in programma al Prenton Park. ... Leggi la notizia su ilveggente

messveneto : Pussetto saluta, giocherà nel Watford: anche il Galatasaray bussa per Fofana -