Il film di Quentin Tarantino su «Star Trek» non si fa più (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quentin Tarantino non è certo nuovo ai tira-e-molla cinematografici, ma questa volta pare che il regista del pluripremiato **C'era una volta... a Hollywood **(in lizza agli Oscar 2020) abbia preso una decisione definitiva (o quasi, in fondo con Tarantino è meglio la linea "mai dire mai") riguardo Star Trek. Da un paio d'anni, infatti, c'è in ballo il progetto di un film della saga firmato proprio da Tarantino, che durante questo intervallo di tempo ha parlato di una pellicola R-rated e di una sceneggiatura, sviluppata da una sua storia, affidata a Mark L. Smith, già autore dello script di The Revenant (e di Overlord). Insomma, i presupposti per un capitolo super pulp di Star Trek c'erano tutti, ma adesso pare proprio che il regista stia abbandonando il progetto, almeno dal punto di vista della regista. Intervistato da Deadline, ... Leggi la notizia su gqitalia

