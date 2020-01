I 5 stelle si smarcano dalla linea sull'Iraq di Guerini: "È troppo filo atlantista". (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lorenzo Guerini che spinge per una missione Nato in Iraq, i 5 stelle che frenano con decisione. Con la Libia come snodo di tutte le decisioni: “Da quel che succede lì, da se e quanti militari mandiamo, dipende a catena tutto il resto”, spiega una fonte dell’Esercito. Da un lato la Difesa, che ama muoversi su un terreno consolidato di certezze e numeri. Dall’alto gli Esteri, che per natura creano sfumature e sfruttano le zone d’ombra per tessere la propria tela. Ci si metta un quadro internazionale turbolento, per non dire di crisi, i rapporti con Washington e una situazione interna in cui i due dicasteri sono in mano a ministri dei due principali partiti di una strana e poco pacifica coalizione, e il quadro è completo.È il primo giorno in cui la politica estera italiana entra nella discussione politica nostrana. In modo ancora ... Leggi la notizia su huffingtonpost

