GF Vip: Salvo Veneziano torna e si confronta con Elisa De Panicis (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Salvo Veneziano torna al GF Vip 4 e chiede scusa a Elisa De Panicis Se non ci fosse stato Salvo Veneziano con le sue frasi sessiste di cosa si sarebbe parlato questa sera al Grande Fratello Vip 4? Di poco e nulla visto che nella casa più spiata d’Italia le dinamiche non si sono ancora create come da copione. Se prima della diretta è stato squalificato, stasera Salvo Veneziano è tornato al Grande Fratello Vip per chiedere scusa al pubblico e per confrontarsi con Elisa De Panicis. Le sue parole: “Pensavo di fare il simpatico, di far ridere, ma non c’era niente da ridere. Non intendevo offendere nessuno e chiedo scusa a tutti i telespettatori e al genere femminile”. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluto in diretta affinché potesse chiedere scusa a tutti i telespettatori. Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano: “Ho creato problemi alla mia ... Leggi la notizia su lanostratv

