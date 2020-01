Come il Tg2 fa campagna elettorale per Salvini con i soldi del canone Rai (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Correre è la parola del giorno e Matteo Salvini in terra emiliana lo fa davvero», in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna il Tg2 a trazione sovranista di Gennaro Sangiuliano rispolvera i toni enfatici dei cinegiornali dell’Istituto Luce per raccontarci la battaglia del Grana del leader della Lega, a caccia di voti in lungo e in largo per la regione che dovrà poi essere governata da Lucia Borgonzoni. Come il Tg2 tira la volata a Salvini (coi nostri soldi) E già il fatto che i riflettori del telegiornale della seconda rete Rai siano puntati su Salvini e non sulla futura presidente dell’Emilia-Romagna la dice lunga su quanto la cronaca delle tappe del tour elettorale di Salvini non siano che un pretesto per narrare le epiche imprese del capo del Carroccio. Ne è convinto il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, membro della Commissione parlamentare per ... Leggi la notizia su nextquotidiano

