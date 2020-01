Clima: Coldiretti, ‘in decennio più caldo 14 mld danni nei campi’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “L’agricoltura per effetto dei cambiamenti Climatici ha perso piu’ di 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali”. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione agli ultimi dati diffusi dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospher Administration (Noaa) secondo i quali il decennio appena concluso è stato a livello planetario il più caldo mai registrato dal 1880. “La tendenza globale – sottolinea la Coldiretti – è infatti evidente anche a livello nazionale con il 2019 che è stato il quarto anno più caldo per il nostro Paese dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo le elaborazioni su dati Isac/Cnr. L’andamento anomalo conferma purtroppo i cambiamenti Climatici in atto che si manifestano con una marcata tendenza al ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

