Casalecchio di Reno, colazione con i cittadini organizzata Salvini. Ma il gestore caccia tutti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Casalecchio di Reno, salta la colazione con i cittadini di Matteo Salvini: il gestore del bar lascia tutti fuori alla porta per motivi di ordine pubblico. Non è tutta rose e fiori la campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna. E la conferma arriva dall’appuntamento a Casalecchio di Reno, dove il leader della Lega aveva organizzato una colazione con i cittadini nel bar la Dolce Lucia. Solo che il gestore del bar ha lasciato i sostenitori del Capitano fuori alla porta rifiutandosi di ospitare il mini-comizio. colazione con i cittadini a Casalecchio di Reno, ma il gestore del bar non fa entrare i sostenitori di Salvini In attesa dell’arrivo di Matteo Salvini al Bar Dolce Lucia, una cinquantina di sostenitori del leader della Lega si era radunata nei pressi del locali. Al momento dell’arrivo del Capitano però hanno dovuto fare i conti con la ... Leggi la notizia su newsmondo

