Cantiere di Capua si trasferisce a S Maria La Fossa | operatori costretti a sostenere

Capua (Ce) – Una vera e propria batosta quella che subiranno gli operatori ecologici del Cantiere r.s.u. del Comune di Capua, costretti dall'azienda ad emigrare nel Comune di S. Maria la Fossa. Ma davvero non esistono aree disponibili nel territorio Capuano? La maggior parte dei lavoratori viene da Capua, e percorre circa 10 km per raggiungere il Cantiere, quelli invece residenti presso la Frazione di S. Angelo in Formis ne fanno 20, mentre altri ancora sono messi molto peggio, in quanto provenienti dai Comuni di Marcianise, S. Maria C.V. e Aversa. Un danno per i bilanci familiari dei lavoratori che si aggirerebbe intorno dai 200 ai 400 euro mensili a famiglia, una decisione che peggiora le condizioni economiche dei lavoratori e che tempestivamente abbiamo rappresentato all'azienda. Inoltre riteniamo che la disposizione poteva essere evitata in quanto ...

