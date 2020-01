Cade per una buca in strada: studente disabile muore in ospedale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Niccolò aveva 21 anni ed era uno studente della Facoltà di Lettere a Firenze. L'incidente con la carrozzina in piazza Brunelleschi: la Procura apre un'inchiesta A causa di una buca, è caduto dalla sua carrozzina sbattendo la testa a terra. Trasportato subito in ospedale, è morto poche ore dopo. Niccolò Bizzarri, studente 21enne della Facoltà di Lettere all'Università di Firenze, stava percorrendo piazza Brunelleschi con la sua sedia a rotelle elettrica quando, a causa del selciato sconnesso, si è sbilanciato Cadendo a terra. Il giovane ha riportato diverse ferite al braccio e al viso, ma le sue condizioni non sono parse gravi. Dopo essere stato soccorso, il 21enne è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. In serata però, le sue condizioni sono peggiorate all'improvviso, forse a causa di un problema ... Leggi la notizia su ilgiornale

