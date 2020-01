Bibbiano, quelle falsità scritte dagli assistenti sociali per confermare gli abusi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Costanza Tosi A Bibbiano i regali dei genitori non vennero mai consegnati ai minori e sulle relazioni stilate per il Tribunale dei Minori falsità e bugie per confermare gli abusi A Bibbiano i minori venivano tenuti "isolati". Come se dovessero essere reclusi in un mondo a parte. Convinti del completo disinteresse dei propri genitori verso la loro sofferenza e plagiati a credere di essere stati salvati dai familiari a cui niente o poco importava di loro. Mentre mamma e papà gridavano giustizia dalle loro case. Impotenti davanti alle decisioni dei servizi sociali e del tribunale dei minori. Intrappolati in false accuse che solo il tempo avrebbe potuto smentire. Era questo il calvario che minori e famiglie erano costretti a vivere, in attesa che gli operatori dei servizi sociali, assieme agli psicologi della Hansel e Gretel istruiti da Claudio Foti, tentassero di inculcare ... Leggi la notizia su ilgiornale

