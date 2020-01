Barbara D’Urso dà lezioni di napoletano a Silvia Toffanin: “Salutame a soreta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 11 gennaio, Barbara D'Urso, ospite di Silvia Toffanin, ha voluto dare lezioni di napoletano alla padrona di casa. La D'Urso ha quindi spiegato alla Toffanin come pronunciare la frase "Salutame a soreta", per porre fine a una discussione con l'interlocutore. Leggi la notizia su fanpage

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - ket0doll : Matty il biondo a pomeriggio 5 da BaRbaRa D'uRsO ed io mi sento tradita dal profondo del cuore non me lo meritavo q… -