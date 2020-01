Adolfo Greco, l’imprenditore del latte resta in carcere. La nuova accusa: concorso esterno in associazione camorristica con i Casalesi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stamane sarebbe dovuto uscire dal carcere, aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute. Ma per Adolfo Greco, grosso imprenditore del latte, c’è stata un’amara sorpresa: la notifica di un nuovo arresto, proprio mentre preparava le sue cose per uscire e riabbracciare i suoi cari prima del ricovero in clinica. Le 107 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Napoli Leda Rossetti stavolta accusano Greco – detenuto dal 5 dicembre 2018 e sotto processo per alcune estorsione aggravate dal metodo mafioso in concorso con i clan di Castellammare di Stabia – di concorso esterno in associazione camorristica con i Casalesi. Avrebbe favorito il clan Zagaria mettendo al servizio dei nipoti del boss Michele Zagaria il suo know how imprenditoriale e le sue relazioni con i funzionari campani della Parmalat, di cui era concessionario in esclusiva sul territorio tra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

