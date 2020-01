Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: Armando allontanato dal Trono over (Di martedì 14 gennaio 2020) Martedì 14 gennaio 2020 va in onda il secondo appuntamento del Trono over di U&D Oggi pomeriggio, martedì 14 gennaio 2020 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita Acacias 38, va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Stiamo parlando del popolare e seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni diffuse sul web dal noto portale internet Il Vicolo delle News e dai canali social, Facebook e Instagram, i telespettatori assisteranno alla seconda puntata settimanale del Trono over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per conoscere tutti gli spoiler vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Spoiler Trono over: Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che Gianni Sperti porterà in studio una clamorosa segnalazione. Nello ... Leggi la notizia su kontrokultura

