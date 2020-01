Tessera Sanitaria 2020: dati dichiarazione precompilata in arrivo (Di martedì 14 gennaio 2020) Tessera Sanitaria 2020: dati dichiarazione precompilata in arrivo La scadenza è quella del 31 gennaio 2020: entro questa data è prevista la trasmissione dei dati relativi alle fatture e alle ricevute fiscali sanitarie 2019 all’Agenzia delle Entrate (Sistema Tessera Sanitaria 2020) al fine di predisporre i dati per la loro inclusione negli oneri detraibili. Quest’anno i soggetti tenuti alla comunicazione di questi dati sono più numerosi rispetto allo scorso anno, visto che l’obbligo è esteso anche ad altri professionisti. Tessera Sanitaria 2020: chi è tenuto alla trasmissione dei dati Alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2019, come riportati sul documento fiscale emesso dai soggetti stessi (codice fiscale compresi) e relativi anche eventuali rimborsi per la predisposizione della dichiarazione dei ... Leggi la notizia su termometropolitico

