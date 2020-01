Temperatura corporea, come è cambiata e quali sono i valori normali (Di martedì 14 gennaio 2020) Quando si pensa alla Temperatura corporea ottimale è naturale considerare come riferimento i 37 °C. Il valore in questione, utilizzato anche per la misurazione della febbre, oggi non ha più validità concreta. Per capire come mai è doveroso ricordare che le teorie legate alla Temperatura corporea base sono stati formulate nel XIX secolo. Oggi come oggi, le cose sono diverse e il corpo umano è più freddo rispetto a due secoli fa. A sottolineare questo aspetto ci ha pensato un’equipe di studiosi attiva presso la Stanford University. Gli esperti in questione hanno effettuato uno studio i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista eLife. Basandosi sui dati di tre coorti – i veterani della Guerra Civile, il campione annoverato nello studio National Health and Nutrition Examination Survey I e il database integrato della Stanford Translational Research – gli ... Leggi la notizia su dilei

